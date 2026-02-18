Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»
Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд
Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве
Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми
Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей
37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram
Иэн МакКеллен раскритиковал оскаровского номинанта «Хамнет»
Марго Робби рассказала, что на съемках думает о зрителях, а не о критиках
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года
На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет
Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile
В гиде Ultima Guide от «Яндекс Еды» появились лучшие бары Москвы
Мартин Скорсезе озвучит персонаж в фильме в «Мандалорец и Грогу»
В России сертифицирован первый веганский алкоголь
Тропическая лихорадка чикунгунья появилась в Европе из‑за изменения климата
Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стайнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»

В США собака помогла найти потерявшегося мальчика

Афиша Daily
Фото: Louisville Metro Police

Собака помогла полицейским города Луисвилл в США найти маленького ребенка. Об этом говорится в фейсбуке* отделения полиции. 

Когда офицеры прибыли на место, они начали прочесывать район поисков пешком и с помощью дрона. В один момент полицейских заметил местный пес, который начал лаять, привлекая их внимание.

Офицер Томпсон сначала настороженно отнесся к собаке. Но когда понял, что она не проявляет агрессии, решил ей довериться, сказав: «Давай найдем этого ребенка». 

После этого пес побежал вдоль улицы, огибая дома, и в итоге забежал в один из дворов. По словам Томпсона, его охватила странная уверенность, что ребенок находится именно там, куда их с напарником привело животное.  

Во дворе собака подбежала к машине, где и оказался пропавший мальчик. Он был заперт на переднем пассажирском сиденье. Ребенок был напуган, но не пострадал. Его быстро передали семье. 

«Отличная работа наших офицеров — и четвероногого друга, который напомнил: герои бывают разными», ― отметили в полицейском отделе. 

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям