На синей ветке московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года

Недавно РЖД сообщили о запуске прямого поезда из Иркутска в Китай. С 6 марта из Иркутска отправятся беспересадочные вагоны, которые проследуют в Китай через погранпереход Забайкальск — Маньчжурия. 7 марта такие же вагоны запустят из Читы.