На синей ветке московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года

На Арбатско-Покровской линии метро начал курсировать тематический поезд, посвященный китайскому Новому году. Об этом «Афише Daily» сообщили в Дептрансе Москвы. Состав будет работать на линии до 28 марта.
В оформлении поезда использованы красный и золотой цвета, в китайской культуре ассоциирующиеся с удачей и благополучием. С потолка свисают праздничные фонарики.
На стенах написаны стихотворения на китайском языке с переводом на русский. В оформлении также представлены фото прошлых празднований китайского Нового года в Москве. Главным символом состава стала Огненная Лошадь, олицетворяющая энергию и движение вперед.
Недавно РЖД сообщили о запуске прямого поезда из Иркутска в Китай. С 6 марта из Иркутска отправятся беспересадочные вагоны, которые проследуют в Китай через погранпереход Забайкальск — Маньчжурия. 7 марта такие же вагоны запустят из Читы.