Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки
«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете
Ненецкий АО — регион с наименьшим количеством краж в 2025 году
Дэниел Рэдклифф рассказал, что обсуждает с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом сериал о Гарри Поттере
Baza сообщила о предстоящей полной блокировке Telegram. В Госдуме это не подтвердили
Средняя пенсия неработающих россиян составляет почти 24 000 рублей
Выход PlayStation 6 могут перенести на 2029 год
Опрос: только в Москве жены переводят мужьям больше денег, чем они им
Малыш Йода — в новых кадрах «Мандалорца и Грогу»
Сериал Майка Флэнагана «Кэрри» выйдет в октябре 2026 года
В «Афише» новый директор по развитию
В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело Лабубу
Ерин Ха на новом постере «Бриджертонов»
Тейлор Свифт записала видео об американских фигуристках-одиночницах
«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук
Одну из самых редких карточек Pokémon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошокером

Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале

Афиша Daily
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Михаил Ефремов сыграет в сериале, съемки которого пройдут в Москве. Об этом ТАСС рассказал режиссер проекта Сергей Кальварский.

«Проект в работе, все в порядке. <…> Съемки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца», — сказал он.

Ранее режиссер говорил, что снимать сериал начнут зимой 2026 года. У проекта пока нет названия, известно лишь, что Ефремов сыграет положительного персонажа.

Недавно Михаил Ефремов появился на сцене театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» — это произошло во время предпремьерного показа спектакля «Без свидетелей». Партнершей актера стала Анна Михалкова. Премьера спектакля состоится 25 и 26 марта.

Актер вернулся в профессию впервые после освобождения из колонии, в которую попал за смертельное ДТП. 8 июня 2020 года он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. В апреле 2025 года Ефремов освободился по УДО.

Расскажите друзьям