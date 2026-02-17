В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне

В МВД хотят проверять водителей на употребление наркотиков по их слюне. Проект постановления, в котором есть такое предложение, опубликовали на портале нормативно-правовых актов.



Сейчас документ проходит процедуру общественного обсуждения. Новые приборы будут использоваться только с согласия гражданина и с применением видеозаписи. Отказ водителя от такой проверки не повлечет какой-либо административной ответственности.



По результатам тестирования будет решаться вопрос об отстранении водителя от управления транспортным средством и дальнейшей проверки на состояние опьянения, сообщили в пресс-службе ведомства. «Использование приборов позволит минимизировать сомнения в объективности сотрудников полиции при оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению числа конфликтных ситуаций», — добавили в пресс-службе.



Сейчас инспекторы ППС используют классический алкотестер и отмечают внешние признаки опьянения — запах, речь, походку, поведение, неустойчивость позы и так далее. Употребление наркотиков может подтверждать только медосвидетельствование у врача.



Недавно стало известно, что России появится рейтинг автошкол. Его составят на основе того, сколько ДТП совершили их выпускники. Закон сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума.