В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне

Афиша Daily
Фото: Erik Witsoe/Unsplash

В МВД хотят проверять водителей на употребление наркотиков по их слюне. Проект постановления, в котором есть такое предложение, опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Сейчас документ проходит процедуру общественного обсуждения. Новые приборы будут использоваться только с согласия гражданина и с применением видеозаписи. Отказ водителя от такой проверки не повлечет какой-либо административной ответственности. 

По результатам тестирования будет решаться вопрос об отстранении водителя от управления транспортным средством и дальнейшей проверки на состояние опьянения, сообщили в пресс-службе ведомства. «Использование приборов позволит минимизировать сомнения в объективности сотрудников полиции при оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению числа конфликтных ситуаций», — добавили в пресс-службе.

Сейчас инспекторы ППС используют классический алкотестер и отмечают внешние признаки опьянения — запах, речь, походку, поведение, неустойчивость позы и так далее. Употребление наркотиков может подтверждать только медосвидетельствование у врача.

Недавно стало известно, что России появится рейтинг автошкол. Его составят на основе того, сколько ДТП совершили их выпускники. Закон сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума. 

