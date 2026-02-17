Baza сообщила о предстоящей полной блокировке Telegram. В Госдуме это не подтвердили

Baza со ссылкой на источники из нескольких ведомств сообщает, что Telegram заблокируют в России с 1 апреля.
По информации телеграм-канала, РКН начнет полностью блокировать мессенджер, как это сейчас происходит с Instagram* и Facebook*. Эта мера, как утверждает Baza, будет применяться по всей стране, а приложение перестанет грузиться как через мобильные сети, так и через стационарные интернет-системы.
В Роскомнадзоре так прокомментировали «Коммерсанту» сообщение Baza: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».
С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram. В ведомстве заявили, что будут и дальше принимать такие меры «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».
«Как публично сообщалось еще в августе 2025 года, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены», ― сказали в РКН.
В августе 2025 года Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило свои действия борьбой с мошенниками, которые вымогают деньги и вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.