Сериал Майка Флэнагана «Кэрри» выйдет в октябре 2026 года
Средняя пенсия неработающих россиян составляет почти 24 000 рублей
Выход PlayStation 6 могут перенести на 2029 год
Опрос: только в Москве жены переводят мужьям больше денег, чем они им
Малыш Йода — в новых кадрах «Мандалорца и Грогу»
В «Афише» новый директор по развитию
В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело Лабубу
Ерин Ха на новом постере «Бриджертонов»
Тейлор Свифт записала видео об американских фигуристках-одиночницах
«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук
Одну из самых редких карточек Pokemon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком
Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет
Скончался актер Роберт Дюваль, сыгравший в «Крестном отце» и «Убить пересмешника»
В Роспотребнадзоре назвали безопасное количество блинов для организма
Цирк в Мневниковской пойме планируют открыть в 2030 году
Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс
Милош Бикович — в первом тизере-трейлере «Холопа-3»
В России с 2010 года число колющих наркотики снизилось на 65%
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом
В России стало меньше магазинов детской одежды
Байопик о Майкле Джексоне получил новый постер
Более трети студентов проверяют соцсети во время секса
Нотариусы будут направлять документы гражданам через «Госуслуги»
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий

Baza сообщила о предстоящей полной блокировке Telegram. В Госдуме это не подтвердили

Афиша Daily
Фото: Dima Solomin/Unsplash
Обновлено сегодня в 11:11

Надежда на снятие ограничений с Telegram остается, но для этого мессенджер должен исполнять российские законы. Об этом заявил РИА «Новости» зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов.

«Эти полтора месяца ― это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты. Но это возможно только при наличии желания самой компании и, собственно, выполнении комплекса мер ― открытие юрлица, хранение персональных данных на территории России, уплата налогов на территории России и блокировка контента, запрещенного законами Российской Федерации», ― сказал он.

По словам депутата, дата 1 апреля, озвученная телеграм-каналом Baza, выбрана как «юмористическая». Свинцов напомнил, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 тыс. каналов. «Поэтому взаимодействие идет. Надежда на снятие ограничений все-таки есть», ― добавил он.

Baza со ссылкой на источники из нескольких ведомств сообщает, что Telegram заблокируют в России с 1 апреля. 

По информации телеграм-канала, РКН начнет полностью блокировать мессенджер, как это сейчас происходит с Instagram* и Facebook*. Эта мера, как утверждает Baza, будет применяться по всей стране, а приложение перестанет грузиться как через мобильные сети, так и через стационарные интернет-системы.

В Роскомнадзоре так прокомментировали «Коммерсанту» сообщение Baza: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram. В ведомстве заявили, что будут и дальше принимать такие меры «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

«Как публично сообщалось еще в августе 2025 года, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены», ― сказали в РКН.

В августе 2025 года Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило свои действия борьбой с мошенниками, которые вымогают деньги и вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям