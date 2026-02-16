В России с 2010 года число колющих наркотики снизилось на 65%

Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Фото: Rawpixel/Freepik

С 2010 года в России на 65% стало меньше людей, употребляющих наркотики инъекционным способом. Об пишет ТАСС со ссылкой на Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года. 

В 2024 году таких было 134,2 тыс. человек. Кроме того, число пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, сократилось на 30,9% с 2010 года. В 2024 году их было 377, 9 тыс. Число пациентов, у которых такое психического расстройство диагностировали впервые, за тот же временной период уменьшилось на 60% и в 2024 году составило 28,5 тыс. человек.

Вместе с тем с 2010 года наблюдается рост более чем в 5,5 раза числа лиц с зависимостью от неустановленных психоактивных стимуляторов, если в 2010 году насчитывалось 4,24 тыс. человек, то в 2024 году — 23,97 тыс. Кроме того,  в России зафиксирован четырехкратных рост зависимости от других наркотических средств, психотропных веществ и их сочетаний, включая случаи полинаркомании.

В 2024 годы также выросло число случаев отравления наркотиками (с 12,6 случая на 100 тыс. человек в 2010 г. до 15,9 случая на 100 тыс. человек). Среди несовершеннолетних этот показатель возрос за тот же период с 1,7 случая на 100 тыс. человек до 2,1 случая на 100 тыс. человек. Число умерших от отравления наркотиками в 2024 г. превысило 7,9 тыс. человек.

В дополнении к стратегии содержится пункт о снижении «уровня первичной заболеваемости психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 19,5 случая до 17 случаев на 100 тыс. человек, в том числе среди несовершеннолетних — с 5,8 случая до 4 случаев на 100 тыс. человек». 

