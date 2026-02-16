Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом
В России стало меньше магазинов детской одежды
Байопик о Майкле Джексоне получил новый постер
Нотариусы будут направлять документы гражданам через «Госуслуги»
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий
«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона

Илон Маск заблокировал пользователя, нарисовавшего его портрет

Афиша Daily
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Илон Маск заблокировал пользователя соцсети X, нарисовавшего его портрет.

14 февраля @djcows опубликовал твит с подписью: «Надеюсь, когда-нибудь Илон Маск увидит мой рисунок». В тот же день пользователь сообщил, что предприниматель его заблокировал.

Недавно Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 800 млрд долларов. Предприниматель разбогател после слияния двух своих компаний — SpaceX и xAI. Теперь состояние Маска на 578 млрд долларов больше, чем у второго самого богатого человека в мире — сооснователя Google Ларри Пейджа.

До этого Маску принадлежало около 42% компании SpaceX (336 млрд долларов) и 49% компании xAI (122 млрд). Cейчас ему принадлежит 43% доли в объединенной компании (542 млрд долларов).

