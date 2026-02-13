Т—Ж выяснил, где россияне чаще всего находят вторую половинку

В 2010–2014 годах на дейтинговые приложения приходилось лишь 14% знакомств в этой возрастной группе. В 2015–2019 — уже 20%. А сегодня доля таких сервисов достигла 39%. Работа, которая в 2010–2019 годы уверенно лидировала с 30%, теперь занимает второе место (около 20%). Доля знакомств через друзей снизилась с 20 до 15%. При этом общественные пространства (кафе, концерты, спортзалы) последние 20 лет держатся на стабильных 15%.