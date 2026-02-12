Масленицу в «Николе-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»

Масленицу в «Николе-Ленивце» можно будет посмотреть онлайн. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе арт-парка.
21 февраля в «Николе-Ленивце» пройдет перформанс с сожжением арт-объекта «Горящее сердце». Билеты на офлайн-мероприятие распродали за два дня после старта продаж, однако трансляцию можно будет посмотреть в «Дзене» — в тематическом канале, посвященном Масленице. Чтобы получить напоминание и ссылку на просмотр, организаторы предлагают зарегистрироваться на сайте ивента.
Арт-объект придумал художник и основатель арт-парка Николай Полисский. Это круговая композиция из 16 башен разной высоты и центрального цилиндра-подиума. Башни символизируют темный лес, над которым будет возвышаться горящее сердце. Метафорическое сердце поднимут на пьедестал с помощью подъемного крана.
Общая высота объекта — 25 метров. Скульптуру построила команда парка из 27 человек за два месяца, использовав горбыль, лозу, тонкомер и паллеты.
Полисский объясняет идею отсылкой к Данко: герой рассказа Максима Горького вырывает сердце из груди и освещает им путь людям. «Моя задача проста: построить конструкцию, которая будет красиво гореть и удивлять», — говорит художник.
Программа Масленицы
11.00–17.00 — «Масленичный городок самоотверженности и соучастия»: игры и состязания в декорациях ретро-Масленицы, участие поощряется «блинкоинами». Куратор — Юлия Кремень-Косякова.
11.00–17.00 — «Общий стол» у «Ротонды»: совместное приготовление блинов. Для участия нужна регистрация, а с собой просят привезти смесь для блинов в бутылке и масло (сковородки и утварь обещают на месте).
12.00–16.30 — «Карнавал горящих сердец»: хороводы, танцы под сеты локальных диджеев и карнавал-дефиле по красной дорожке, без оценок и соревнований.
12.00–17.00 — «Сердечная мастерская»: изготовление головных уборов, масок и шумелок из вторичных материалов.
13.00–16.30 — иммерсивный проект «Путь через лес» (три локации: «Поляна любви», «Сердце», «Чаща пустоты»), финальный ритуал-шествие стартует в 17.00. Режиссер — Саша Никитина, драматург — Элина Петрова, художник — Екатерина Куколь, композитор — Александра Ахметзянова, продюсер — Александра Евлашкина. Участвует КПИП («Коллектив перформеров, ищущих перформанс»).
17.30 — сожжение арт-объекта «Горящее сердце».
18.00 — диджей-сет Тани Андриановой (после падения объекта).
11.00–20.00 — ярмарка с блинами, напитками и арт-сувенирами.