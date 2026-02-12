Масленицу в «Николе-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»

21 февраля в «Николе-Ленивце» пройдет перформанс с сожжением арт-объекта «Горящее сердце». Билеты на офлайн-мероприятие распродали за два дня после старта продаж, однако трансляцию можно будет посмотреть в «Дзене» — в тематическом канале, посвященном Масленице. Чтобы получить напоминание и ссылку на просмотр, организаторы предлагают зарегистрироваться на сайте ивента.