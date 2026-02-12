Инди-игра Mewgenics менее чем за сутки разошлась тиражом более 250 тыс. копий

Экономист: стоимость классического набора продуктов для приготовления блинов в Москве выросла на 4%
Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко сыграют в хоккейном драмеди «Седьмой игрок»
За Масленицу россияне съедают 500 млн блинов
«Грацию» Паоло Соррентино начнут показывать в России с 30 апреля
Продолжение фильма «Руки вверх!» выйдет в прокат 15 октября
Сбор средств для семьи Джеймса Ван Дер Бика превысил 500 тыс. долларов за несколько часов
Шоураннер анимационных «Очень странных дел» назвал их «потерянным сезоном»
Сандра Бернхард присоединилась к касту четвертого сезона «Белого лотоса»
Николас Кейдж — на первых постерах «Паука-Нуара»
«Простить трудно»: возлюбленная норвежского биатлониста ответила на его признание в измене
Netflix экранизирует роман Навессы Аллен «Lights Out»
Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»
Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»
Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони МакКартена
Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой Игр 1936 года. Они проходили при Гитлере
Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации игры Helldivers
«Ты на наркотиках?»: Оливеру Стоуну не понравилась работа Майкла Дугласа в «Уолл-стрит»
Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса
Звезда «Бриджертонов» Клаудия Джесси расследует смерть в доме Гленн Клоуз в сериале «Up to No Good»
Константин Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в первом трейлере сериала «Скарпетта»
Фонд «Второе дыхание» вновь собирает одежду для тех, кто выходит из тюрьмы
Кэтрин Зита‑Джонс сыграет в психологическом триллере «Амур»
«Вкусвилл» и Росбиотех запустят магистратуру по разработке полезных продуктов
В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков
Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»
«Литфонд» выставит на аукцион рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей
Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue

Инди-игра Mewgenics менее чем за сутки разошлась тиражом более 250 тыс. копий

Инди-игра Mewgenics, над которой создатели The Binding Of Isaac и Super Meat Boy работали 12 лет, окупилась менее чем за сутки после релиза и уже разошлась тиражом более 250 тыс. копий.

Проект Эдмунда Макмиллена и Тайлера Глейела стартовал в Steam 10 февраля и мгновенно стал хитом. Mewgenics — это тактический роуглайк, в котором игроку предстоит разводить армии боевых котов и отправлять их на поиски еды, денег и сокровищ.

В их арсенале более тысячи уникальных способностей, свыше 900 предметов и огромное количество взаимодействий с окружением. Как обещают разработчики, на полное прохождение у среднего игрока уйдет около 200 часов.

Пользователи отмечают глубину геймплея, юмор и саундтрек от Ridiculon. Пиковый онлайн игры составил почти 66 тыс. человек, более 44 тыс. геймеров продолжают играть прямо сейчас.

«Mewgenics взорвала рынок. Сотни тысяч копий за считаные часы. Разработчикам стоит вынести отсюда один простой урок: делайте веселые, уникальные игры. И всё», — написал один из фанатов в соцсетях.

