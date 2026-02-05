В Тульской области украли водонапорную башню в усадьбе Поленова

В Тульской области возбудили уголовное дело о растрате из-за хищения водонапорной башни на территории музея-усадьбы художника Василия Поленова, сообщил региональный СК.
Как именно произошла кража, неизвестно. В ведомстве добавили, что сейчас проводятся обыски, допросы и другие следственные действия по делу.
Музей-заповедник художника Василия Поленова (1844 — 1927) находится в Заокском районе Тульской области, на правом берегу Оки. В усадьбе есть главный дом, мастерская, флигели, сарай и другие постройки.
Поленов родился в Петербурге в семье потомственных дворян. Среди его картин: «Иов и его друзья», «Арест графини д’Этремон», «Право господина», «Нормандский берег», «Пруд в Веле» и другие.
