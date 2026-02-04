У более 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие

6 200 единиц оружия в 2025 году были изъяты, а 1 100 лицензий и разрешений аннулировали по разным причинам. Наиболее частыми причинами Самойлов назвал получение судимости за преступления, мелкое хулиганство, нарушение ПДД или общественного порядка.



15 января в центре города конфликт между пассажирами автобуса перерос в стрельбу на остановке, в результате которой три человека получили ранения, а шестеро были задержаны. 22 января на парковке у магазина на Ярославском шоссе двое мужчин открыли стрельбу. Одного из них задержали. При обыске в его квартире полицейские нашли автомат, винтовку, два травматических пистолета и сотню патронов.