МТС запускает ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «РИИЛ»

«Интерес молодежи к защите своего ментального здоровья растет. Согласно данным ВЦИОМ, за последние несколько лет индекс потребности в психологической помощи вырос на 30%, при этом среди молодежи он в 1,6 раз выше, чем среди представителей старшего поколения. <…> Но далеко не все молодые люди могут себе позволить профессиональную помощь на старте карьеры или во время учебы», — рассказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.