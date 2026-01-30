В Москве и области в 21-32 раза выросли продажи ледянок

Продажи детских ледянок на маркетплейсе Wildberries в Московском регионе с 26 по 28 января 2026 года выросли в 21-32 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).



Кроме того, продажи санок в Москве выросли на 1 100%, в области — на 1 900%. Спрос на снежколепы в столице увелич на 670%, в Московской области — на 1 300%.



В то же время продажи снеговых лопат с 26 по 28 января 2026 года увеличились в Москве на 4 600%, а в области — на 3 500%. Средний чек вырос незначительно: например, на ледянки и лопаты — на 11%, снежколепы — на 6%, на санки — на 19% год к году. На «Яндекс маркете» с 26 по 28 января количество заказов санок, ледянок и тюбингов и других товаров для зимнего отдыха выросло в 7 раз относительно прошлого года.