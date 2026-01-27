Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Родители и школы США подали в суд на гигантов соцсетей из‑за зависимости детей

Фото: Robin Worrall/Unsplash

Сегодня, 27 января, в Лос-Анджелесе начнется серия судов, в которых сотни американских семей и школьных округов предъявляют коллективные иски к корпорациям Meta*, Snap, TikTok и YouTube.

Истцы обвиняют технологические компании в намеренном создании вызывающих привыкание цифровых продуктов. По их утверждению, они ведут к депрессии, расстройствам пищевого поведения и другим тяжелым последствиям для психического здоровья детей и подростков.

В рамках масштабного судопроизводства объединено около 1600 исков от более чем 350 семей и 250 учебных заведений. Первым станет дело 19-летней KGM, которая утверждает, что стала зависимой от социальных сетей в раннем возрасте. Всего таких показательных процессов запланировано около двух десятков.

Истцы требуют не только значительной финансовой компенсации, но и судебного запрета, который обязал бы компании пересмотреть дизайн своих платформ. Речь идет об изменении таких функций, как бесконечная лента и автовоспроизведение видео, а также о создании обязательных отраслевых стандартов безопасности для защиты несовершеннолетних пользователей.

Юридическая стратегия истцов копирует успешный опыт борьбы с табачной индустрией в 1990-х годах. Адвокаты намерены доказать, что компании десятилетиями знали о разрушительном воздействии своих алгоритмов, но намеренно скрывали эту информацию.

В ходе разбирательств будут обнародованы внутренние документы, где, как утверждается, сотрудники компаний сами называют свои продукты «наркотиком» и сравнивают свою работу с деятельностью дилеров.

Технологические гиганты традиционно защищались статьей 230 американского законодательства, снимающей с них ответственность за пользовательский контент. Но в данном случае судья постановил, что предметом рассмотрения должен стать не контент, а сам дизайн платформ: их алгоритмы и интерфейсы, сознательно созданные для максимального вовлечения и формирования зависимости.

Накануне первого слушания компания Snap урегулировала дело KGM во внесудебном порядке, что аналитики расценивают как попытку избежать публичной огласки компрометирующих материалов.

Накануне французские законодатели проголосовали за запрет использования соцсетей лицами младше 15 лет. Законопроект, который также запрещает использование мобильных телефонов в старших классах, сделает Францию второй страной после Австралии, сделавшей такой шаг.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

