СМИ: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели

Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
«Чилить» — самый популярный глагол в России за последние годы
Константин Плотников в роли Горшка в новом трейлере «Король и Шут. Навсегда»
Патриция Кларксон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»
Синоптик: ночь на 26 января стала в Москве самой холодной с начала зимы
Наташа Лионн призналась в срыве после десяти лет трезвости
Динозаврика Йоши показали в ролике к «The Super Mario Galaxy Movie»
Роберт Эггерс завершил съемки своего нового готического хоррора «Оборотень»
У Марго Робби во время съемок «Грозового перевала» развилась «созависимость» от Джейкоба Элорди
«Макдоналдс» вновь выпустит культовые игрушки-трансформеры из 80-х
OpenAI планирует отказаться от простых подписок и брать процент от дохода юзера, если ИИ помог ему
Продажи новых электромобилей в России упали на 30% в 2025 году
Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом на Spotify
Тикток-блогер Хаби Лейм продал права на создание своих ИИ-копий почти за 1 млрд долларов
В Германии спустя 270 лет работы закрылся трактир, в котором бывали Ницше и Гейне
Во Франции кот преодолел 250 км через границу, чтобы вернуться домой спустя пять месяцев
Мошенники начали использовать ИИ-порно с лицом жертв
«Мы живем среди призраков, которых создали сами»: блогер сделал лампу, реагирующую на радиоволны
Умер эпидемиолог Уильям Фейги, чья стратегия вакцинации помогла победить оспу
Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями
Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС
В 2026 году музыкальный фестиваль Balad Beast в Аль-Баладе пройдет 29–30 января
Американский скалолаз поднялся на 101-этажный небоскреб без страховки
В Совфеде предложили открыть российский аналог Диснейленда под названием «Чебурляндия»
Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT
Dr Pepper сделал рекламу с джинглом, который в шутку придумала пользовательница тиктока
В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города
Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»

СМИ: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели

Фото: Paul Gilham/Getty Images

Звезда «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, пишет Daily Mail. Он может передвигаться на инвалидной коляске с помощью медсестры и терапевта.

57-летний автогонщик получает круглосуточный медицинский уход. По данным СМИ, такое лечение обходится семье Шумахера в десятки тысяч фунтов стерлингов в неделю. Живет Михаэль в огромном особняке в Лас-Брисас на Майорке, стоимость которого оценивается в 30 млн фунтов стерлингов (более 3 млрд рублей).

Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года во время отдыха в горах. Спортсмен выехал за пределы трассы и упал, ударившись головой о выступ скалы. Шлем Шумахера раскололся, а сам он вскоре впал в кому.

В мае 2025 года на аукционе был продан болид Ferrari F2001, на котором Михаэль Шумахер победил в Гран-при Монако и Венгрии в 2001-м и завоевал чемпионский титул того сезона. За болид выручили 18,17 млн долларов, что стало самой высокой ценой, когда-либо заплаченной за автомобиль «Формулы-1», за рулем которого выступал легендарный немецкий гонщик.

