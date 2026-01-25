Тикток-блогер Хаби Лейм продал права на создание своих ИИ-копии за почти 1 млрд долларов

Во Франции кот преодолел 250 км через границу, чтобы вернуться домой спустя пять месяцев
OpenAI планирует отказаться от простых подписок и брать процент от дохода юзера, если ИИ помог ему
Продажи новых электромобилей в России упали на 30% в 2025 году
Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом в Spotify
В Германии спустя 270 лет работы закрылся трактир, в котором бывали Ницше и Гейне
Мошенники начали использовать ИИ-порно с лицом жертв
«Мы живем среди призраков, которых создали сами»: блогер сделал лампу, реагирующую на радиоволны
Умер эпидемиолог Уильям Фейги, чья стратегия вакцинации помогла победить оспу
Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями
Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС
В 2026 году музыкальный фестиваль Balad Beast в Аль-Баладе пройдет 29–30 января
Американский скалолаз поднялся на 101-этажный небоскреб без страховки
В Совфеде предложили открыть российский аналог Диснейленда под названием «Чебурляндия»
Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT
Dr Pepper сделал рекламу с джинглом, который в шутку придумала пользовательница тиктока
В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города
Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»
В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном
Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лена Хеди и Хлоя Файнман появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий-2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад

Тикток-блогер Хаби Лейм продал права на создание своих ИИ-копии за почти 1 млрд долларов

Фото: khaby00

Самый популярный блоггер в истории тиктока с 270 млн подписчиков Хаби Лейм частично продал свою компанию Step Distinctive Limited американской фирме Rich Sparkle Holdings за 975 млн долларов.

По условиям соглашения, на следующие три года компания получает эксклюзивное право управлять всеми способами заработка Лейме по всему миру — от рекламы и лицензирования до продажи товаров под его именем.

Таким образом, теперь доходы блоггера будут напрямую зависеть от общего успеха всего бизнеса, который строится вокруг его имени, а не только от отдельных рекламных контрактов.

«Это не просто приобретение доли, а революция в глобальной модели контентной электронной коммерции», — заявили в Rich Sparkle.

Одним из самых инновационных элементов сделки стало согласие Лейме на создание его цифрового двойника на основе искусственного интеллекта. Эта ИИ-копия, наделенная его лицом, голосом и манерой поведения, сможет вести трансляции и заниматься коммерцией на разных языках круглосуточно, значительно расширяя охват и возможности бренда.

Расскажите друзьям