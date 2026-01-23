Александр Скарсгард признался в любви к музыке Чари XCX после совместных съемок

Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»
Мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»
Дочь Михаила Барышникова пробивается в фэшн-бизнес в трейлере комедии «Идиотка» с Камилой Мендес
Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении «Северное сияние»
Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»
Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира
Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей
В Великобритании на аукционе продали два акварельных рисунка Адольфа Гитлера
Сценарий к фильму о Бэтмене напишет Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам»
Лайза Миннелли использовала ИИ для своей первой песни за 13 лет
В НАСА отреагировали на слухи об исчезновении гравитации на Земле летом 2026 года
Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках шоу «Pole to Pole»
Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Талисманом сборной России на Олимпийских играх станет мишка образца 1980 года
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными
Фестиваль каш пройдет в Псковской области
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в трейлере триллера «Настройщик»
Джеймс Кэмерон объяснил, почему он переехал из США в Новую Зеландию
Показываем локализованный трейлер «Нюрнберга» — драмы с Расселлом Кроу, которая выходит в прокат РФ
«Теремок» запустит барные форматы
Экранизация книги Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет накануне 8 Марта
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, поделился радостью от встречи с Билли Айлиш

Александр Скарсгард признался в любви к музыке Чари XCX после совместных съемок

Фото: Warner Bros.

Шведский актер Александр Скарсгард признался, что является большим поклонником творчества британской поп-звезды Чари XCX. Поводом стали их совместные съемки в новом фильме-мокьюментари «Момент», премьера которого состоится 20 февраля.

В интервью Variety Скарсгард рассказал, что открыл для себя музыку Чари XCX еще до знакомства. «Тайком, тихонько, на своем маленьком островке в Швеции я пережил самое настоящее „brat-лето“», — поделился актер, отсылая к названию последнего альбома певицы. Он также признался, что по итогам года в Spotify Чари XCX стала его вторым самым прослушиваемым артистом.

«Мне в ней как в артистке нравится то, что она не боится показывать свои слабости и неуверенность. Это делает ее по-настоящему смелой», — добавил Скарсгард о своей коллеге. Чари XCX, в свою очередь, ответила комплиментом, подчеркнув многогранность актера:

«Я видела его в серьезных ролях, но также и в клипе Леди Гаги „Paparazzi“. Для меня было очевидно, что он бесстрашный, разбирается в поп-культуре и обладает отличным чувством юмора — и я не ошиблась!»

Фильм «Момент», снятый режиссером Эйданом Замири, сочетает документальные кадры из рекордного тура Чари XCX «Brat» и постановочные сцены, раскрывающие вымышленную версию жизни звезды за кулисами. 

