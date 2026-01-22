Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными
Фестиваль каш пройдет в Псковской области
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в трейлере триллера «Настройщик»
Джеймс Кэмерон объяснил, почему он переехал из США в Новую Зеландию
Показываем локализованный трейлер «Нюрнберга» — драмы с Расселлом Кроу, которая выходит в прокат РФ
«Теремок» запустит барные форматы
Экранизация книги Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет накануне 8 Марта
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, поделился радостью от встречи с Билли Айлиш
Москвичам пообещали похолодание и новые снегопады
В Москве и Пекине отпразднуют китайский Новый год и Масленицу
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci
Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению
Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз
HBO начал работу над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Макс Паркер сыграет Хеймдалля, сына Одина, в экранизации God of War
В «Лужниках» появился электропричал-шайба
Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году
YouTube назвал борьбу с ИИ-слопом одной из приоритетных задач в 2026 году
Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон
Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа Трейси Сьерры «Ночное наблюдение»
Ремейк «Она написала убийство» поставит режиссер «Идеального голоса» Джейсон Мур
Кристина Риччи снимется в экранизации «Дома астролога» Каринн Джейд
Анализ на риск сердечно-сосудистых заболеваний стал доступен в России по ОМС

Талисманом сборной России на Олимпийских играх в Италии станет мишка образца 1980 года

Фото: t.me/Degtyarev_Info

Олимпийский комитет зарегистрировал единый талисман сборной России на Играх-2026 в Италии. Им стал бурый мишка с медалью на груди, созданный на основе официального маскота 1980 года, пишет РИА «Новости».

Заявку подали в июле 2025 года, но Роспатент принял положительное решение о регистрации только в январе. В декабре прототип нового олимпийского мишки презентовал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Он выглядит прекрасно и заменит синего медведя — неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли», — говорил Дегтярев.

Автором талисмана 1980 года был иллюстратор Виктор Чижиков. В 1977 году организационный комитет Олимпиады объявил конкурс на лучшее изображение медведя. В итоге победу одержал эскиз 42-летнего Чижикова, известного своими иллюстрациями к детским книгам.

В апреле 2019 года в качестве талисманов национальной команды представили мишку-неваляшку и шапко-кота. Дизайн персонажей разработала дизайн-студия Артемия Лебедева. 

Олимпиада пройдет с 6 по 26 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На Играх россияне будут выступать в нейтральном статусе. 

Расскажите друзьям