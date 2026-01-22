Макс Паркер сыграет сына Одина Хеймдалля в экранизации God of War

Макс Паркер, звезда «Салаг», исполнит роль Хеймдалля, стража Асгарда и одного из сыновей Одина в сериале по играм God of War. Об этом сообщает Variety.
«Хеймдалль — бог сам по себе, обладающий особым умением предугадывать, что произойдет в любой момент. Красивый и энергичный, он чувствует себя недооцененным со стороны отца и остальных членов семьи — поэтому Хеймдалль постоянно ищет способы укрепить свое положение в иерархии и повысить статус и силу», ― говорится в официальном описании героя.
Паркер появится на экране вместе с Райаном Херстом, который исполнит роль Кратоса, и Терезой Палмер, которая сыграет жену бога Тора Сиф, богиню плодородия.
Сериал будет следовать сюжету двух последних игр God of War, в которых появился десятилетний сын Кратоса — Атрей. Вместе они отправятся в путешествие, чтобы развеять прах жены и матери, Фэй. В ходе приключений Кратос учит сына, как стать лучшим богом, а Атрей пытается научить отца быть более человечным.
Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Рональд Д. Мур («Чужестранка», «Ради всего человечества»). Проект получит сразу два сезона, сейчас идут кастинг и препродакшен.
Недавно Паркер сыграл в военной драмеди Netflix «Салаги», где исполнил роль сержанта Лиама Роберта Салливана. Актер известен также по сериалам вроде «Академия вампиров», «Ферма Эммердейл» и «Кровь, секс и короли».