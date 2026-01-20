Вышел трейлер психологического триллера «Heel» со Стивеном Грэмом

A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
Аманда Сэйфрид заявила, что ее не заботит победа на «Оскаре»
«Литфонд» выставит на торги редкую карту России и план Москвы XVII века
Новый фильм Laika «Дикий лес» выйдет в прокат в октябре 2026 года
Vogue спрогнозировал популярность regencycore — одежды в духе XIX века
Nintendo и Sega поссорились из‑за расположения ног Соника на обложке кроссовера
В Босфоре нашли тело мужчины — предположительно, это пропавший в августе российский пловец Свечников
Стивен Грэм и Андреа Райсборо держат на цепи сына в трейлере триллера «Heel»
Джоди Фостер в роли психиатра в трейлере фильма «Частная жизнь»
Четыре из пяти работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи
Viktor&Rolf создали коллекционную куклу Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»
ChatGPT смог набрать высший балл по девяти предметам на вступительном экзамене в вузы
В Китае братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. На свадьбе были их дяди-близнецы
Глава британской киносети призвала сокращать хронометраж фильмов для привлечения зрителей
Бруно Марс выступил в Roblox, собрав более 12 млн игроков
«Приключение» Антониони вернется в российские кинотеатры в 4K-реставрации
«Иллюзия обмана-3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых
Вышел дебютный тизер-трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Река Мадисон»
В Шри-Ланке представили самый крупный в мире пурпурный звездчатый сапфир
Появились новые кадры четвертого сезона «Бриджертонов»
Торги по продаже аэропорта Домодедово не состоялись
Креативная сфера стала лидером по росту предлагаемых зарплат
Кейли Куоко и Сэм Клафлин в новом трейлере мини-сериала «Исчезнувший»
Ученые засняли, как дышат растения
«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books
Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники
«Кион»: «Малхолланд-драйв» — самый обсуждаемый россиянами в соцсетях фильм Дэвида Линча

Вышел трейлер психологического триллера «Heel» со Стивеном Грэмом

Фото: Magnolia Pictures&Magnet Releasing

В сети появился первый трейлер психологического триллера «Heel». Его премьера запланирована на 6 марта.

Трейлер намеренно создает тревожную атмосферу, балансируя между бытовой драмой и хоррором. Сюжет разворачивается вокруг семьи, живущей в изолированном доме в английской деревне.

Застенчивый и добропорядочный на первый взгляд отец Крис вместе с женой Кэтрин пытается «перевоспитать» ребенка Томми, которого они держат в подвале. Методы «терапии» включают физическое насилие, видеокассеты с мотивационными программами и цепи.

Главные роли в фильме исполнили Стивен Грэм, Андреа Райсборо и Энсон Бун. Режиссером выступил поляк Ян Комаса, номинированный на «Оскар» за фильм «Тело Христово».
 

Расскажите друзьям