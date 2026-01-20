Вышел трейлер психологического триллера «Heel» со Стивеном Грэмом

В сети появился первый трейлер психологического триллера «Heel». Его премьера запланирована на 6 марта.
Трейлер намеренно создает тревожную атмосферу, балансируя между бытовой драмой и хоррором. Сюжет разворачивается вокруг семьи, живущей в изолированном доме в английской деревне.
Застенчивый и добропорядочный на первый взгляд отец Крис вместе с женой Кэтрин пытается «перевоспитать» ребенка Томми, которого они держат в подвале. Методы «терапии» включают физическое насилие, видеокассеты с мотивационными программами и цепи.
Главные роли в фильме исполнили Стивен Грэм, Андреа Райсборо и Энсон Бун. Режиссером выступил поляк Ян Комаса, номинированный на «Оскар» за фильм «Тело Христово».