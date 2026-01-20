Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова
Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат
Работа над «Суперсемейкой-3» начнется в марте
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году
«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»
Новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных
У Джоди Фостер до сих пор сохранились шрамы от нападения льва на съемках в детстве
«Каштанка», «Шинель» и «Муму»: россияне назвали самые грустные произведения русской литературы
В России выпустят в повторный прокат хоррор «Другие» с Николь Кидман
В Кунцево начали строить небоскреб на месте бывшего кинотеатра «Брест»
Netflix показал трейлер документального сериала о Take That
Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты
В «Яндекс Картах» появилась возможность транслировать геолокацию в реальном времени
Стивен Грэм потерял «Золотой глобус» через несколько часов после его получения
«Аэрофлот» выплатил сотрудникам почти миллиард рублей из‑за нарушения трудовых норм
Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии
В России разработали способ диагностики депрессии по голосу
Российский фотограф Игорь Клепнев снял A$AP Rocky
Создатель «Рыцаря семи королевств» объяснил туалетную сцену в дебютной серии
Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году
Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год
Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями

СБПЧ выпустило клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет

Фото: СБПЧ/YouTube

В соцсетях СБПЧ появился клип на песню «Вечный взрыв», вышедшую в 2015 году. Участники группы называют ролик их «самым секретным и самым долгоиграющим проектом» ― его съемки заняли 10 лет. 

Главный герой видео ― режиссер и хореограф Олег Глушков. Специально для клипа он придумал танец и заполучил костюм-тройку, сшитый на заказ. В течение 10 лет Глушков путешествовал по миру, исполняя свой танец в костюме в самых разных локациях: от городских улиц и театральных подмостков до полей и гор ― пока однажды съемки не пришлось прервать. 

«Мир старел, костюм изнашивался. А Олег продолжал танцевать. Мы не представляли, когда и как мы перестанем снимать эти танцы. Съемки остановились самым естественным способом: Олег потерял костюм. Клип закончен, но „Вечный взрыв“ продолжается», ― отметило СБПЧ.

Съемки проходили в Сиднее, Сен-Мало, Ставангере, Лос-Анджелесе, на Пангане, в Ницце, Париже, Нью-Йорке, Реже, Монте-Карло, Осло и Авиньоне. Монтажом видео занималась Ника Фариш.

Песня «Вечный взрыв» вышла в 2015 году на пластинке СБПЧ «Здесь и всегда». Последний на данный момент альбом группы ― «Животные пьют из луж» ― увидел свет в октябре 2024 года. «Афиша Daily» включила его в список главных релизов месяца. 

Весной СБПЧ отправится в свой первый тур по Северной Америке. С 18 по 26 апреля оно выступит в Нью-Йорке, Торонто, Майами, Сан-Франциско, Сиэтле и Лос-Анджелесе. Музыканты обещают исполнить на этих концертах и песню «Вечный взрыв».  

Расскажите друзьям