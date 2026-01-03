В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до -10 градусов

Со следующей недели в Москве начнется похолодание. С понедельника температура воздуха в столице понизится на 2-3 градуса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
«Области ЦФО будут находиться в теплой части очередного атлантического циклона. В начале следующей недели в тылу вихря начнется постепенное понижение температуры (...) Преобладающая температура воздуха составит 4 января ночью и днем от – 8 до – 1 градуса, на северо-востоке округа ночью до – 12; 5 января температура понизится на 2-3 градуса», — говорится в сообщении.
4-5 января в ЦФО пройдет небольшой снег, на юге округа ночью 4 января — местами умеренный и сильный снег. В южных областях 4 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
4 января в Москве ожидается температура ночью от – 6 до –1 градуса, днем — около 4 градусов мороза, 5 января ночью будет от – 8 до – 3 градусов, а днем – от – 7 до – 2 градусов. 6, 7 и 8 января в московском регионе столбики термометров покажут ночью от – 10 до – 5 градусов, днем — от – 9 до – 3 градусов. 9 января, согласно прогнозу, ночью ударят морозы до – 13 градусов, а днем температура воздуха составит от – 11 до – 6 градусов.