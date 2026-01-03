В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до -10 градусов

«Области ЦФО будут находиться в теплой части очередного атлантического циклона. В начале следующей недели в тылу вихря начнется постепенное понижение температуры (...) Преобладающая температура воздуха составит 4 января ночью и днем от – 8 до – 1 градуса, на северо-востоке округа ночью до – 12; 5 января температура понизится на 2-3 градуса», — говорится в сообщении.