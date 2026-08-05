Манго, камни и Тоторо у вас в тарелке: что такое корпусные десерты и где их есть

Дальше — дело техники и пары часов свободного времени. Для корпуса понадобится глазурь — например, смесь шоколада, какао и пищевого красителя, которые необходимо будет залить в молд. Для самой простой начинки — мусс на основе фруктового или ягодного пюре. Плюс бисквит. В общем, уровень сложности — примерно 10/10. Если раньше не готовили десерты дома, то начинать лучше не с корпусных пирожных .