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Манго, камни и Тоторо у вас в тарелке: что такое корпусные десерты и где их есть

Афиша Daily
8 мин на чтение
Фото: «Любовь и сладости»
За смешным названием скрываются самые модные десерты последних месяцев. Рассказываем, что это такое, в чем секрет популярности (опять и снова — в рилсоемкости) и где эти необычные сладости искать в Москве.

Что такое корпусные десерты

Корпусными пирожные и другие десерты называются из-за плотной шоколадной оболочки (того самого корпуса), внутри которой прячется муссовая или бисквитная начинка. Главный прикол корпусных десертов — в том, что их форма и дизайн могут быть какими угодно. Рестораторы и кондитеры экспериментируют напропалую: делают сладости в виде желудей и томатов, камней, анатомических сердец, банок сгущенки, Тоторо и шиба-ину.

Десерт стал популярным в соцсетях — блогеры и простые сладкоежки ищут самые странные и реалистичные пирожные-предметы и снимают обзоры на них.

Видео: @evgeeniya.n

Впрочем, многим нравится не только внешний вид таких десертов, но и их умеренная сладость — как правило, под тонким шоколадным панцирем скрывается легкий не приторный мусс, фруктовое желе и ягоды. Одним словом, не кусок «Наполеона» на 600 ккал.

Как приготовить корпусный десерт дома

Секрет виральности корпусных рецептов — в молдах. Это такие кондитерские формы нужного размера, которые можно найти на любом маркетплейсе. Разнообразие поражает воображение: тут и база вроде груш и малин, и нечто странное вроде фигур спящих младенцев. 

Дальше — дело техники и пары часов свободного времени. Для корпуса понадобится глазурь — например, смесь шоколада, какао и пищевого красителя, которые необходимо будет залить в молд. Для самой простой начинки — мусс на основе фруктового или ягодного пюре. Плюс бисквит. В общем, уровень сложности — примерно 10/10. Если раньше не готовили десерты дома, то начинать лучше не с корпусных пирожных.

Рецепт десерта «Манго»

Видео: @sashacakeschicago

Ингредиенты

Для мусса

— 100 г пюре из свежего или замороженного манго

— 1 ст. л. сока лайма

— 250 мл жирных сливок (33–35%)

— 60 г сахарной пудры

— 1 ст. л. желатина

— 4 ст. л. холодной воды

— 50 г свежего или замороженного манго, нарезанного небольшими кубиками

Для глазури

— 4 ст. л. сиропа глюкозы (или меда)

— 65 г сахара

— 2 ст. л. холодной воды

— 5 г порошкового желатина + 2 ст. л. холодной воды

— 3 ст. л. сгущенного молока

— 75 г белого шоколада

— гелевые пищевые красители — цвета на ваш вкус

Приготовление

Мусс

  1. Замочите желатин в холодной воде минимум на пять минут.
  2. В небольшой сотейник переложите пюре манго и добавьте сок лайма. Нагревайте на слабом или среднем огне, периодически помешивая, пока смесь не начнет закипать. Сразу снимите с огня, добавьте набухший желатин и тщательно размешайте до полного растворения. Оставьте остывать.
  3. В чаше миксера взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до плотных устойчивых пиков — важно, чтобы объем массы увеличился практически вдвое, тогда сливки готовы.
  4. Аккуратно вмешайте в сливки остывшее пюре манго. Переложите массу в кондитерский мешок.
  5. Заполните силиконовые формы в виде манго муссом, оставив немного места. В центр каждой заготовки положите несколько кусочков манго. Заморозьте на 2–3 часа.
  6. Достаньте формы из морозильника. Извлеките половинки «манго» из молдов и соедините их друг с другом, смазав места соединения небольшим количеством оставшегося мусса. Уберите в морозильник еще на час. Пока десерт замораживается, приготовьте глазурь.

Глазурь

Для глазури смешайте все ингредиенты вместе в большом мерном стакане или другой глубокой емкости.

Финальная сборка

  1. Когда мусс полностью застынет, достаньте изделия из формы и окуните каждое пирожное в зеркальную глазурь так, чтобы она полностью покрыла верх и боковые стороны.
  2. Дайте глазури стечь и стабилизироваться в течение 10–15 минут, затем переложите десерты на сервировочное блюдо.

Где пробовать самые отлетевшие корпусные десерты в Москве

J’Pan

© J’Pan

В японском бистро корпусные десерты делают с отсылками к Стране восходящего солнца: здесь и симпатичная гора Фудзи с муссом из клубники с маскарпоне и юдзу-гелем; и фигурка Тоторо, внутри которой мусс с чаем ходзитя и грушевым компоте; и голова шиба-ину с муссом личи. Летний спешел — фигурка олененка, которую заливают шоколадным соусом.

Адреса
Трубная, 21, и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
1000–3000 р.
Тип заведения
кафе
Кухня
японская
J'Pan
Ресторан / Трубная, 21
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«Ku: рамен-изакая-бар»

© «Ku: рамен-изакая-бар»

В раменичной корпусный десерт всего один, зато какой. Это фигурка котика манэки-нэко (по легенде, приносящего удачу!) с маття, кокосом, клубникой и личи.

Адреса
Смоленская, 8, гостиница Azimut Moscow Smolenskaya, и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
1000–3000 р.
Тип заведения
кафе
Кухня
японская
Ku: рамен-изакая-бар
Ресторан / Смоленская, 8, гостиница Azimut Moscow Smolenskaya
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Wǔ Shù

© Wǔ Shù

Денежную жабу заказывали? В этой дамплинговой корпусный десерт делают в форме солидной зеленой лягушки. Внутри — ванильный крем и бисквит, компоте киви-мандарин и хрустящий кранч. Из других приколов — десерт в форме утки по-пекински и сладких игральных костей для маджонга.

Адреса
Покровка, 16 («Чистые пруды»), и Трубная, 23, корп. 2 («Сухаревская»)
Часы работы
пн-чт 12.00–23.00, пт-сб 12.00–0.00, вс 12.00–23.00
Средний чек
1000–3000 р.
Тип заведения
ресторан
Кухня
китайская
Wǔ Shù
Ресторан / Покровка, 16
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Garda

© Garda

Настоящая дольче вита: десерт «Лимон» с ярко-желтым корпусом и начинкой из сливочного мусса с кислинкой. Кроме «лимончиков», есть «Манго» и «Камни с озера Гарда», которые выглядят как настоящая крупная галька.

Адреса
Петровка, 17, стр. 1
Метро
«Пушкинская», «Чеховская», «Трубная»
Часы работы
9.00–0.00
Средний чек
3000–6000 р.
Тип заведения
ресторан
Кухня
итальянская
Garda
Ресторан / Петровка, 17, стр. 1
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«Ванлав»

© «Ванлав»

В кондитерской готовят классику — десерт «Манго» со сливочным муссом и манго, «Малину» с муссом на основе сливок и малиной и «Какао» с начинкой из шоколадно-сливочного мусса.

Адреса
Нижняя Красносельская, 35, стр. 49, и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
до 1000 р.
Тип заведения
кондитерская
Подробности
сайт

Mosdesserts

© Mosdesserts

Небольшая сеть кондитерских специализируется на виральных десертах. В коллекции корпусных — шесть вариантов: фисташка, лимон, банан, манго, кофе и малина. Под плотным корпусом из шоколада легкий мусс и фруктовое пюре. Можно взять набор сразу из шести пирожных.

Адреса
Пресненская наб., 10, и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
до 1000 р.
Тип заведения
кондитерская
Подробности
сайт

Эклерная «Клер»

© Эклерная «Клер»

В эклерной готовят яркие мини-пирожные в форме шариков с бисквитом и шоколадным кремом с добавлением ягодного пюре или орехов. Вкусы — фисташка, молочный шоколад с пеканом и брусника в белом шоколаде. Продаются пирожные набором.

Адреса
Спартаковская, 16, и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
до 1000 р.
Тип заведения
кондитерская
Подробности
сайт

«Любовь и сладости»

© «Любовь и сладости»

Манго, здоровенные вишни с веточками, мегасмородина и бархатистая гигамалина — в летней коллекции кондитерской собраны «сезонные ягоды». Под тонким корпусом — легкий мусс и компоте из фруктов и ягод. Самый милый десерт — ромашка, начинка у него из спелого персика и нежного крем-чиза под тонким слоем шоколадного велюра.

Адреса
Шлюзовая наб., 2а («Павелецкая»), и Мытная, 74, Даниловский рынок («Тульская»)
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
до 1000 р.
Тип заведения
кондитерская
Любовь и сладости
Ресторан / Шлюзовая наб., 2а
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Lila

© Lila

Готическую версию корпусного десерта можно попробовать в Lila. Это черная зеркальная полусфера с шоколадным бисквитом, вишневой начинкой и ганашем маскарпоне с шоколадной крошкой.

Адрес
Сретенка, 22/1, стр. 1
Метро
«Чистые пруды», «Сухаревская», «Тургеневская»
Часы работы
12.00–23.00
Средний чек
больше 6000 р.
Тип заведения
ресторан
Кухня
итальянская
Lila
Ресторан / Сретенка, 22/1, стр. 1
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