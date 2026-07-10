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21 американский инди-режиссер, за которым стоит следить прямо сейчас

Афиша Daily
19 мин на чтение
Иллюстрация: Екатерина Полякова
Никита Лаврецкий, кинокритик и большой фанат американского независимого кино, собрал ультимативный топ режиссеров этого движения — и упомянул их ключевые работы. Интервью с пятью героями списка — Захеди, Котляренко, Саттоном, Сванбергом, Уилсоном, — а также подробные эссе об их творчестве вошли в новую книгу «Афиши Daily» «Запретные техники кино».

Введение

Для начала хочется уточнить, что в этом списке подразумевается под независимым кинематографом. Этот термин изначально отсылает к голливудской студийной системе, которая существует в США более ста лет. По определению независимыми считаются фильмы, снятые и прокатываемые без участия студий-мейджоров. На сегодняшний день к последним относится общепризнанная пятерка (Disney, Warner, Universal, Sony и Paramount), а также потенциально две компании (Netflix и Amazon MGM), ставшие шестым и седьмым членом Ассоциации кинокомпании (MPA) в 2019 и 2024 году соответственно. 

Помимо двух последних упомянутых студий в серой зоне находятся так называемые мини-мейджоры, контролирующие хотя бы 1% североамериканского рынка кинопроката: сегодня это A24 и Lionsgate. Также в серой зоне — фильмы, которые производят и прокатывают так называемые специализированные подразделения студий-мейджоров (Sony Pictures Classics, Searchlight Pictures, Focus Features), появившиеся после инди-бума 1990-х и приведшие к возникновению «индивуда» (голливудского кино в инди-обертке)

С моей точки зрения, постоянное сотрудничество отдельно взятого постановщика с мини-мейджором или специализированным подразделением мейджора, а также доступ к восьмизначным долларовым бюджетам делают его самым настоящим студийным режиссером. Глупо было бы называть «независимым режиссером» Чада Стахелски (снявшего четыре части «Джона Уика» для Lionsgate), так что и Уэс Андерсон, постоянно сотрудничающий с Focus Features и Searchlight, и Ари Астер, снимающий фильмы A24 со средними голливудскими бюджетами, и Ричард Линклейтер, почти все фильмы которого в этом десятилетии выпускал Netflix, остались за пределами этого списка, несмотря на все их достижения. Что уж говорить про Квентина Тарантино, Пола Томаса Андерсона, Шона Бейкера, которые работают непосредственно со студиями-мейджорами (в случае Бейкера речь о его следующим фильме «Ti Amo!», который будет сниматься для Warner в этом году).

Термины «независимое кино» и «инди» далее используются как объективные, а не оценочные. И все-таки возьмусь утверждать, что даже с таким определением это самое смелое и актуальное движение в мировом кинематографе, в котором работают крупнейшие кинематографисты, способные на художественный риск. Почему они работают именно в США? Поскольку это самая богатая киноиндустрия в мире, даже самым независимым режиссерам какие-то ресурсы перепадают по остаточному принципу. В то же время дать настолько четкое определение «независимому кино» в случае с национальными кинематографиями, где нет студий-мейджоров, но есть централизованное госфинансирование (за счет которого снимается подавляющее большинство фестивальных фильмов, скажем, в европейских странах), априори затруднительно.

Режиссеры в списке расположены по алфавиту.

Боб Байингтон

© @eoin_carey/GFF

Флегматичный абсурдист, чьи интеллектуальные комедии обладают таким вайбом, как если бы их спустя рукава снимал самый обаятельный профессор в вашем провинциальном вузе. Техасец Боб Байингтон начинал с расхлябанных фильмов, будто сшитых из лоскутов ютуб-скетчей, однако в последние годы в дэдпен-комедиях про училку-педофилку и неизлечимо больного профессора довел свой стиль до изящной литературности. Напомним, в те же годы другие интеллигентные техасцы Ричард Линклейтер и Уэс Андерсон довели свой стиль до голливудской слащавости и мультяшности соответственно — так что у Байингтона совсем не осталось конкурентов.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Фрэнсис Фергюсон» (2019)

Эндрю Бужальски

© Michael Tran/Getty Images

Крестный отец мамблкора — или движения «бормотологов» в авторском переводе Романа Волобуева — то есть кино о неустроенных в жизни косноязычных двадцатилетних, которые не способны даже сформулировать свои проблемы на словах, не говоря уже о том, чтобы их разрешить. По Волобуеву, «ультранишевые» фильмы этой волны из нулевых были сняты «на бытовые приборы», однако в случае конкретно с Эндрю Бужальски речь идет об эстетичной 16-миллиметровой кинопленке. Его раннее творчество — бесценный памятник эпохе, при этом поздний Бужальски — один из самых неординарных режиссеров, когда-либо снимавших кино в популярных жанрах. Его ромком, драмеди о женской дружбе и безумное ковидное гиперлинк-кино, прыгающее от мелодрамы до инцел-триллера и готического хоррора, изображают современных людей во всей их естественности на фоне постиндустриального мира во всей его сложности.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Поддержите девушек» (2018)

Виктория Винсент

© @vewn_

Крупнейшая американская инди-аниматорка своего поколения. DIY-подход, постмодернистский стиль и смелость не избегать самых мрачных тем роднят ее с Биллом Плимптоном и Доном Херцфелдтомс той лишь разницей, что те двое на пике карьеры покоряли фестивали и «Оскары», а Виктория Винсент набирает миллионы просмотров на ютубе. Несколько месяцев назад она представила свою дебютную игровую работу — короткое мокьюментари о неэтичных документалистах, которое не менее блестящим (чем ее мультики) образом препарирует культуру эпохи развитого интернета. Конечно, было бы отрадно посмотреть и потенциальный полный метр этой постановщицы, но даже без него она уже великая.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Двойняшки в раю» (2020)

С․Крейг Залер

© Stephane Cardinale — Corbis/Getty Images

Гений возвышенных жанровых пастишей; чуть более хардкорная версия Квентина Тарантино. Как и Тарантино, С.Крейг Залер — гик до мозга костей: например, среди десятков его авторских листингов на RateYourMusic и IMDb есть топ токусацу-сериалов на 38 позиций — этим сказано многое. При этом он снимает абсолютно аутентичные, по-настоящему злые и остроумные жанровые фильмы в отчетливо американской традиции — от вестерна про каннибалов до тюремного сплэттера и круто сваренного детектива с Мелом Гибсоном. В этом году Залер отснял свой первый за семь лет фильм, который автоматически залетает на первое место в рейтинге ожидаемого — 2027. Чем же он был занят в перерыве? Разумеется, лично написал и нарисовал два графических романа — Тарантино, выступивший сценаристом комикса лишь однажды, здесь тоже отстает.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Драка в блоке 99» (2017)

Каве Захеди

© @yungchomsky/@caveh.zahedi

Величайший покоритель и одновременно с этим жертва кинематографического автофикшна. За почти сорок лет карьеры Каве Захеди во всевозможных форматах — от полностью постановочного до видеодневникового и анимационного — фиксировал собственную жизнь и личные отношения со всеми их взлетами и падениями. Ричард Линклейтер однажды сказал про Захеди следующее: «В конце концов его фильмография станет одной из величайших поэм в истории, потому что будет понятна каждому». Увы, пока что можно лишь констатировать, что в процессе съемок своего рекурсивного «Шоу о шоу» режиссер разрушил во имя «радикальной честности» брак, финансовое положение и репутацию, и при этом не нашел понимания даже среди коллег. Стоило всё это того или нет? Смотря, сколько удовольствия вы, зрители, сможете получить от этого зрелища.

Сериал, с которого стоит начать знакомство
«Шоу о шоу» (2015–2025)

Джозеф Кан

© Kevin Payravi/WikiPortraits

Один из самых востребованных клипмейкеров современности (в частности, снял полдюжины клипов для Тейлор Свифт), а по совместительству — очень нишевый жанровый режиссер и шитпостер из твиттера. Джозеф Кан дебютировал на студии-мейджоре Warner с боевиком «Крутящий момент» — настолько гиперактивным и стилизованным, что на его фоне даже поздние «Форсажи» выглядят медленными и блеклыми. Кино с треском провалилось в прокате и было освистано критиками, после чего режиссер с большим трудом находил финансирование для каждого следующего фильма. По правде сказать, все его работы чисто физически трудно воспринимать без сноровки, но ведь должен кто-то работать в авангарде брейнротизации американского кино, выпуская самый навороченный постмодернистский слешер (по сравнению с которым «Крик» — папино кино), самую неполиткорректную музыкальную комедию о взрослении (конгениальную самому «Скотту Пилигриму») и, наконец, самый отбитый поп-панк-хоррор про пандемию, вызванную инопланетной плесенью.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Bodied» (2017)

Майкл Анджело Ковино

© The Festival de Cannes

Режиссер-виртуоз, своими фирменными длинными дублями, акробатическими пролетами камеры и живописными таймлапсами способный тягаться и с Кубриком, и с ПТА, но которого при этом угораздило работать в самом немодном и невостребованном жанре современности. Оба фильма Майкла Анджело Ковино — лирические секс-фарсы в нарочито устаревшем европейском стиле, при этом настолько похожие между собой, будто речь идет об авторемейке. В обеих картинах солирует чудесный комедийный дуэт самого Ковино и Кайла Марвина (героя-любовника под Челентано и тюфяка с вайбом Сета Рогена соответственно), меняется лишь галерея красивых женщин, которых они не могут поделить. Ну, если Шон Бейкер справится с тем, чтобы вернуть моду на этот жанр, заручившись ресурсами мейджора, то и Ковино моментально войдет в кинопантеон.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Нескромные» (2025)

Хармони Корин

© Ariela Ortiz-Barrantes/WikiPortraits

Вечный анфан террибль американского кино, когда-то прыгнувший прямиком из скейтеров в «Догму-95» и до сих пор упорно отмахивающийся от любого рода художественной зрелости. Самой взрослой работой Хармони Корина стала, пожалуй, нежная стоунер-комедия про любовь к жене «Пляжный бездельник» (с Мэттью МакКонахи в главной роли). После нее он успел снять кислотную GTA-одиссею (опять же о любви к жене) и дикий брейнрот-хоррор (про домашнее вторжение младенцев). Недавно Корин расстался с супругой, так что даже страшно подумать, как именно он пустится во все тяжкие со своим следующим фильмом. 

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Пляжный бездельник» (2017)

Юджин Котляренко

© Из личного архива Юджина Котляренко

Пожалуй, первый американский кинематографист, который сознательно затеял проект по переосмыслению киноязыка в эпоху соцсетей. Задолго до Тимура Бекмамбетова Юджин Котляренко снял сложно устроенные десктоп-фильмы «Нули и единицы» (про эгоиста) и «Скайдайвер» (про террориста). А в последние годы поставил самые токсичные и постироничные цифровые ромкомы эры Трампа — «Шаткий дворец» и «Код». В этом году Котляренко доснял секретный фильм в Японии — о работе над ним он упоминал в нашем интервью прямо перед тем, как на запись попало землетрясение.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Шаткий дворец» (2018)

Коннер О’Мэлли

© Gareth Cattermole/Getty Images

Для того чтобы считать Коннера О’Мэлли классиком современной киносатиры, достаточно было бы его коротких селфи-мокьюментари и вертикальных брейнротов («Маска» и «Теория труб в камнях» вошли в мои годовые топы за 2023-й и 2025 годы соответственно). Однако он пошел дальше и снял полнометражную кринж-комедию о мамкиных рэперах из 2009 года («Рэп-мир»), а теперь под присмотром Ари Астера готовится выпустить большое кино для студии A24. Не факт, что в следующий раз, когда кто-то будет составлять аналогичный список, этот режиссер продолжит ходить в числе независимых — настолько очевиден его мейнстримный потенциал.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Рэп-мир» (2024)

Мэттью Портерфилд

© Matthew Porterfield

Певец од одноэтажной Америке со всеми ее социальными невзгодами, который во главу угла ставит не реализм как таковой, а эстетичность и атмосферность. Мэттью Портерфилд — лидер американского интимного реализма (по определению кинокритика Алексея Свирского), чью картину о случайной смерти юноши сильно хвалил еще живой Роджер Эберт, но которому в последнее время редко перепадает возможность снять что-то новое в родном Балтиморе (как и в случае с Джоном Уотерсом, там разворачивается действие всех полных метров автора). Последнюю работу — получасовой оккультный хоррор «Вымирающий вид» — Портерфилд снял в Мехико. Она вышла на стриминге Mubi, благодаря чему моментально получила рекордное количество зрителей за всю карьеру режиссера, но при этом привлекла и максимальное количество хейта: на волну интимного реализма еще нужно настроиться.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Раньше я был темнее» (2013)

Джоэл Потрикус

© Vincent Courtois

Панк американского инди, который за омерзительными гэгами и грайндкором на полную громкость прячет отчаянную тоску в сердцах современных мужчин-неудачников. Лузерская дилогия Джоэла Потрикуса — не столько злой, сколько жалкий манифест о том, что от судьбы (то есть работы с девяти до пяти и размеренной семейной жизни) можно убежать лишь ногами вперед. Чего только не сделают мужчины, чтобы не идти в терапию! И это я еще не упомянул хорроры Потрикуса об убийственном приставочном челлендже и доморощенном оккультизме

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Полудурок» (2014)

Келли Рейхардт

© The Festival de Cannes

Самое замечательное в фильмографии прославленной неореалистки Келли Рейхардт не высокий стиль и благородные устремления ее работ (мировые фестивали ломятся от неореалистических драм об отверженных героях), а тот факт, что среди ее последних  восьми фильмов нет ни одного скучного или проходного. Все ее минималистичные драмы — по-своему любопытные и интригующие, при этом самой слабой работой до сих пор остается дебютная вариация на тему «Бонни и Клайда». Пика экономной формы и изящества стиля постановщица достигла еще в нулевые с фильмом «Венди и Люси», а в последние годы красиво экспериментирует с жанрами: ее «Появление» — фактически университетская комедия, а «Вдохновитель» — семидесятнический фильм-ограбление.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Венди и Люси» (2008)

Тим Саттон

© Thomas Niedermueller/Getty Images

В отличие от большинства кинематографистов, пишущих портреты одноэтажной Америки и воспевающих эмпатию, благородство и щедрость ее жителей, Тима Саттона интересует абсолютное зло, скрывающееся в тех же самых пейзажах. Его герои — школьные стрелки, жестокие наркодилеры, рэперы-нарциссы; его тягучие картины часто похожи на страшные замершие фрески. Надо ли говорить, что зрителей, надеющихся увидеть обыкновенный вестерн или боевик категории «Б», он бесит больше, чем кто-либо. Соответственно, для тех, кто ценит уникальное искусство, Саттон — современный классик.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Телец» (2022)

Джо Сванберг

© Jiana Estes

В то время как мамблкорщик Бужальски фиксировал страхи и переживания своих сверстников на классическую кинопленку и метил в вечность, его соратник по кинодвижению Джо Сванберг снимал кино, максимально принадлежащее своему времени, как с точки зрения содержания, так с точки зрения средств производства. Между 2005-м и 2013 годом он снял шестнадцать полных метров и пару веб-сериалов про интеллигентных молодых профессионалов на грани нервного срыва — исключительно на цифровые камеры со своими друзьями в главных ролях, часто не выходя из их реальных жилищ. Фактически Сванберг провернул то же, что позже провернет рэпер Лил Пип, записавший за два самых продуктивных года полтора десятка микстейпов и EP, не покидаю спальню, пока его коллеги годами ждали доступа к профессиональной студии звукозаписи. Словом, революционность подхода раннего Сванберга трудно переоценить. В конце концов он таки снял пару пленочных фильмов и свой магнум опус — расслабляющий сериал о городской повседневности для «Нетфликса», после которого на несколько лет ушел в тень. В этом году режиссер совершил камбек с фестивальной мелодрамой «Солнце никогда не садится».

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Собутыльники» (2013)

Джеймс Суини

© Joe Peacock

Модернизатор классического голливудского жанра эксцентрической комедии со скорострельными диалогами. Заслуга Джейса Суини не только в том, как он на равных соревнуется с классиками в остроумии и злословии, но и в блестящей фиксации именно современных типажей героев и всех трудностей в их сексуальных жизнях. Самое главное — его сценарии способны увлекать с первой секунды и удивлять каждой новой сценой и поворотом. Это дорогого стоит во все времена и с любым бюджетом.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Без близнеца» (2025)

Тайлер Таормина

© Emma McIntyre/Getty Images

Режиссер, сильнее всех ностальгирующий по никогда не существовавшей утопической субурбии нулевых. Тайлер Таормина — своего рода миллениальский Феллини и эзотерический Линклейтер в одном флаконе. Этому молодому кинопоэту нет равных в конструировании вычурных мизансцен и сюрреалистических бытовых эпизодов, которые на фоне всего богатства истории кино способны выглядеть свежо, живописно и изобретательно.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Рождество в Миллерс-Пойнт» (2024)

Джон Уилсон

© HBO

Гений наблюдательной документалистики, махом нарушающий все ее правила, принятые в приличном кинематографическом сообществе. Джон Уилсон рассказывает истории не камерой, а своим шутливым закадровым голосом; не фокусируется на одной теме, а плывет в потоке сознания; попадающим в кадр городским эксцентрикам не сочувствует, а вместо этого над ними подтрунивает. При этом на выходе получается не духота, а максимально эскапистское развлечение — очень смешное и залипательное.

Сериал, с которого стоит начать знакомство
«Полезные советы от Джона Уилсона» (2020–2023)

Абель Феррара

© Stephane Cardinale — Corbis/Getty Images

Настоящий ветеран сцены, который последние полвека только молодеет в своем творчестве. В 1990-е его расплавленные и изломанные фильмы — гангстерская сагакиберпанккинопроизводственная драмавызывали у критиков острое недоумение, ведь те видели неупорядоченность там, где была поэзия слишком высокого уровня. В нулевые и десятые его фильмы и вовсе перестали получать дистрибьюцию в США (куда уж независимее!), зато регулярно оказывались в топах высоколобых французов из журнала «Кайе дю синема». Наконец, в постковидные 2020-е Абель Феррара снял шедевральный параноидальный триллер, рядом с которым даже астеровский «Эддингтон» смотрится компромиссно. Прямо сейчас у «Нулей и единиц», несмотря на приз за лучшую режиссуру на фестивале в Локарно, оценка на IMDb 3.3. Видимо, пока дойдет черед до всеобщего признания достоинств этого фильма, Феррара уже будет занят съемкой самых свежих картин 2030-х.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Нули и единицы» (2021)

Ларри Фессенден

© John Nacion/Getty Images

Однозначно самый плодовитый, влиятельный и самобытный мастер современного эксплуатационного кино (или «фильмов категории “Б” с идеями категории “А”», как гласит фирменный девиз самого автора). По актерским работам Ларри Фессендена можно изучать историю всего американского инди-хоррора, а его продюсерская рука помогла запустить сразу несколько больших карьер (Келли Рейхардт, Тая Уэста, Рика Алверсона). Авторское наследие Фессендена уже было переосмыслено и оценено по достоинству благодаря масштабной ретроспективе в нью-йоркском Музее современного искусства в 2022 году. Что тут еще сказать? Если вы не знакомы с творчеством этого режиссера, достаточно упомянуть, что его вампирская «Привычка» 1995 года была самым душераздирающим возвышенным хоррором о психологических травмах за десятилетия до того, как они стали мейнстримом. А в последние годы он создал собственную альтернативную киновселенную монстров, в рамках которой прямо сейчас демонстрирует на фестивалях кроссовер в духе «Мстителей». В фильме «Травма, или Все монстры» вампир встретит монстра Франкенштейна и оборотня, ну а главным злодеем из всех, разумеется, окажется психологическая травма.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Привычка» (1995)

Джейн Шенбрун

© Mila Matveeva

Значение инди-кинематографа для широкой киноиндустрии невозможно переоценить: если новый американский мастер, достойный первых абзацев учебников кино, откуда-то и возникнет, то из независимых пучин. Таким мастером, как теперь уже очевидно, был Дэвид Линч, ведь из его творчества все воруют всё. Из этих многочисленных последователей убедительнее всех на место мастера метит Джейн Шенбрун. В фильмах Шенбрун до боли остро выражен тот самый линчианский контраст между совершенно банальным (герои — молодые люди, чрезмерно увлекающиеся поп-культурой) и абсолютно гротескным (всем им из раза в раз предстоит испытать экзистенциальный ужас проживания не своей жизни). Если продолжить аналогию, то худший кошмар любого режиссера — снимать не свои фильмы. Поэтому так радует, что в американской киноиндустрии до сих пор есть возможности для абсолютно авторских высказываний.

Фильм, с которого стоит начать знакомство
«Я видел свечение телевизора» (2024)
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