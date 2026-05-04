От тотальной эйфории до разочарования: первые реакции на «Дьявол носит Prada-2»

В дебютный уик-энд «Дьявол носит Prada-2» собрал 233,6 млн долларов (77 млн долларов в США и Канаде и 156,6 млн на международных рынках). В российский прокат «Дьявол носит Prada-2» выйдет только после 11 мая. Согласно данным, опубликованным The Guardian, женщины составляли около 76% покупателей билетов, а 74% зрителей поделились, что «определенно порекомендовали бы» этот фильм друзьям.



В центре сюжета — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Производственный бюджет сиквела оценивается в 100 млн долларов.



Первая часть картины, вышедшая в 2006 году, заслужила статус культовой, поэтому на сиквел в кинотеатры зрители шли c уже подготовленным настроем. В интернете появилось очень много роликов радостных фанатов, готовящихся к премьере.