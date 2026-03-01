Да, шесть с половиной часов — неподъемный для эпохи тиктока хронометраж. Да, фильм сценарно все еще кажется неказистым. Да, Снайдер зря сам выступил оператором: лишь во второй части он находит способ симулировать эффект маслянистой живописи силами цифровой камеры так, чтобы не хотелось протереть запотевшую картинку. Однако размашистость новой версии запустила дилогию в воздух. Не только благодаря углубленным персонажам и лору, но и потому что Снайдер находит свой размеренный темп повествования. Кровь и секс тоже оказываются к месту: первая здорово прибавляет динамики в экшн-сценах, а второй Снайдер использует, чтобы продемонстрировать духовный рост главной героини Коры (София Бутелла). Опять же, это все еще глубоко неидеальные работы, которые придутся по духу не каждому, но в искренности этой любовной открытки фантастическому палпу есть свое грубое очарование.