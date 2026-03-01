Этот материал впервые был опубликован на сайте «Афиша Daily» 8 августа 2024 года.
10. «300 спартанцев» (2006)
«300»
«Спартанцы», с одной стороны, принесли Снайдеру славу, с другой — нанесли его творческому имиджу колоссальный ущерб. Именно тут оформились главные фишки режиссера: меняющаяся на ходу скорость движения, контрастное изображение, выразительное использование компьютерной графики и фетиш на атлетичные обнаженные тела (Снайдер — фанат бодибилдинга и в юности выбирал между карьерой нового Шварценеггера и художественной школой, победила последняя). Но параллельно «Спартанцы» поставили на Снайдере клеймо фашиста, преследующее его до сих пор.
Снайдер, разумеется, никакой не фашист. В интервью и своих других работах он производит впечатление умеренного демократа. Однако в «Спартанцах» режиссер вслед за автором оригинального комикса Фрэнком Миллером по сути воспел спартанскую пропаганду. Как и в случае «Варяга» Роберта Эггерса, «Спартанцы» воспроизводят образ мышления людей и ушедшей культуры так, словно они существуют до сих пор. Проблема в том, что это изображение некрасиво коррелирует с сегодняшней реальностью. История о войне безупречно выглядящих, чествующих культ силы белых воителей против армии темнокожих, калек и других «орков» под предводительством квирного императора Ксеркса вызывает вполне конкретные ассоциации.
Фильм могла бы выручить критическая или сатирическая оптика. Последнюю в свое время нашел словенский философ Славой Жижек, обратив внимание на исторический контекст нулевых — вторжение США в Ирак. По сути, фильм предлагает жителям богатой высокотехнологичной империи, чья армия напала на маленькое фундаменталистское государство, переживать за героев маленькой фундаменталистской страны, куда вторглась богатая высокотехнологичная империя. Однако контекст рассеялся в дыме времен, оставив нас наедине со снайдеровской завороженностью жертвенным подвигом (популярной в его творчестве темой). Дальше у Снайдера еще будет много противоречивых работ, но ни одна в этом плане не переплюнет «Спартанцев» — отлично сделанное кино с уродливыми вайбами.
9. «Легенды ночных стражей» (2010)
«Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole»
В снайдеровской фильмографии «Легенды ночных стражей» выглядят системной ошибкой. Как могут сочетаться гипержестокость «300 спартанцев» и детский мультфильм про говорящих сов? Однако экранизация книжной серии Кэтрин Ласки «Ночные стражи» на удивление гладко пересекается с двумя важными тематическими линиями Снайдера — страхом перед потерей индивидуальности и идеей, что спасти ее можно, только объединившись с другими индивидуальностями. Антифашистская аллегория Ласки ложится на режиссерское мировоззрение как литая.
Снайдер не был был бы собой, если бы не попытался сделать историю чуть взрослее. В этом одновременно кроется уникальность «Легенд ночных стражей» и их слабая сторона. Это детский мультфильм с размахом «Властелина Колец» и серьезным высказыванием, но этим амбициям страшно тесно в формате полуторачасового семейного кино. События пролетают со скоростью сапсана, и в памяти остаются не герои и месседж, а выразительная пернатая красота мультфильма. Кто знал, что главным в жизни Снайдера цензором станет не могущественная студия Warner Bros., а дети?
8. Дилогия «Мятежная Луна» (2023–2024)
«Rebel Moon»
Зак Снайдер и раньше баловался выпуском режиссерских версий своих картин, балансируя между требованиями студии и подчас неудобным для массового кино видением. Но никогда еще постановщик не выглядел так глупо, как в случае с «Мятежной Луной». Личная сайфай-опера Снайдера с самого начала замысливалась «Звездными войнами» для взрослых — брутальным, размашистым эпиком, одинаково вдохновленным космической сагой Лукаса, его наследниками (журналом Heavy Metal) и предшественниками («Семью самураями» и фильмами Эйзенштейна, которого Снайдер тут цитирует).
Однако сделанная по требованию Netflix театральная версия с расчетом на семейный просмотр смазала уникальные черты проекта и выставила напоказ самые худшие: неловкую сценарную структуру, написанные широкими мазками персонажи и слабый нетфликсовский продакшен, с которым фильм время от времени становится похож на видеоигру эпохи PlayStation 3. Режиссерские версии «Мятежной Луны» — тоже несовершенные работы, но, по крайней мере, они производят впечатление законченных фильмов.
Да, шесть с половиной часов — неподъемный для эпохи тиктока хронометраж. Да, фильм сценарно все еще кажется неказистым. Да, Снайдер зря сам выступил оператором: лишь во второй части он находит способ симулировать эффект маслянистой живописи силами цифровой камеры так, чтобы не хотелось протереть запотевшую картинку. Однако размашистость новой версии запустила дилогию в воздух. Не только благодаря углубленным персонажам и лору, но и потому что Снайдер находит свой размеренный темп повествования. Кровь и секс тоже оказываются к месту: первая здорово прибавляет динамики в экшн-сценах, а второй Снайдер использует, чтобы продемонстрировать духовный рост главной героини Коры (София Бутелла). Опять же, это все еще глубоко неидеальные работы, которые придутся по духу не каждому, но в искренности этой любовной открытки фантастическому палпу есть свое грубое очарование.
7. «Армия мертвецов» (2021)
«Army of the Dead»
Снайдер снял «Армию мертвецов» на волне триумфа снайдерката «Лиги справедливости», после которого его нарекли большим автором, — и закономерно расстроил кучу людей, ждавших от него не меньшего шедевра. Режиссер и сам признавал, что на этот раз просто хотел сделать попкорновое кино. Однако «Армия» отмечена тягой позднего Снайдера к гигантизму. Режиссер благоразумно оставил самые ударные сцены напоследок, но все же два с половиной часа для зомби-муви — это перебор. Впрочем, есть в фильме и другая, куда более привлекательная черта Снайдера последних лет — его сентиментальность и любовь к персонажам, даже если они выписаны одним-двумя штрихами.
Удачнее всего гуманизм Снайдера сработал на ключевой линии фильма — родительских отношениях между солдатом удачи Скоттом Уордом (Дейв Баутиста) и его дочерью Кейт (Элла Пернелл). Дополнительный слой трогательности этому сюжету прибавляет трагическая гибель дочери Снайдера Отем — во время просмотра фильма сложно отделаться от мысли, что поработавший над сценарием Снайдер вложил в линию отца и дочери свои личные переживания.
Впрочем, эта арка работает и из‑за другой, часто недооцененной черты Снайдера — его неожиданного и лазерно-точного кастинга. Это он догадался позвать на роль экшн-героини в «Рассвете мертвецов» инди-принцессу Сару Полли. Это Снайдер вслед за Дени Вильневом увидел в шрекообразном рестлере Баутисте интеллигентную хрупкость плюшевого медвежонка, дав ему первую и пока единственную в карьере главную драматическую роль. И чего уж говорить про почти не известную на момент съемок Пернелл, стремительно набирающую очки благодаря «Фоллауту», «Шершням» и озвучке в мультсериале «Аркейн».
6. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)
«Batman v Superman: Dawn of Justice»
Если в случае с «Человеком из стали» критики разбились на два лагеря, сетуя на то, что Снайдер превратил главного героя из символа надежды в смурного типа, то «Бэтмена против Супермена» ждал шквал разгромных рецензий. Это один из самых печально принятых фильмов в фильмографии Снайдера (не то чтобы богатой на похвалу) и тот, что окончательно зацементировал его культовый статус.
Обе стороны можно понять. В «Бэтмене против Супермена» Снайдер попытался одновременно выстроить фундамент для киновселенной DC, снять полноценный супергеройский блокбастер и сделать на его основе мрачный политический триллер. Фильм трещит по швам от веса поставленных задач даже в режиссерской версии, лучше проясняющей отдельные моменты сюжета. Неудивительно, что кино оттолкнуло от себя часть зрителей, не ждавших от кинокомикса тяжеловесного эпика о заразительности страха в эпоху массмедиа.
В то же время «Бэтмен против Супермена» богат на режиссерские удачи Снайдера. Постановщика часто критикуют за то, что у него нет ничего, кроме визуального чутья, — но что такое кино, если не искусство движущегося изображения? С его помощью Снайдеру удается то, что редко увидишь в современном массовом кино: у его картинки есть чувство, особенно в те моменты, когда режиссеру удается добиться ощущения религиозного благоговения перед новыми богами между противоположными друг другу эмоциями страха и трепета. Это настоящая, не поверхностная красота, за которую Снайдер и получил признание.
5. «Человек из стали» (2013)
«Man of Steel»
С «Человеком из стали» Снайдер попал примерно в ту же ситуацию, что и Мартин Скорсезе в свое время. В «Последнем искушении Христа» Скорсезе вместо религиозного символа показал живого человека со своими желаниями и сомнениями — и разгневал христианскую общественность. В «Человеке из стали» Снайдер вместе со сценаристом Дэвидом С.Гойером перепридумал супергероя, традиционно символизирующего надежду и оптимизм, в раздираемого противоречиями человека (извините, криптонца) — и получил нагоняй от фанатов комиксов, несогласных с такой трактовкой.
Тем самым Суперменом снайдеровский Кларк Кент/Кал-Эл станет лишь в последней части режиссерской трилогии — «Лиге справедливости». Пока же Снайдера интересует не финальная точка, а путь героя к этому статусу. Даже его битва со злодейским генералом Зодом (Майкл Шеннон) — проявление не только героизма, но и подавленного гнева от многолетних унижений. Это спорная трактовка, но как минимум имеющая право на существование.
Где «Человек из стали» по-настоящему расцветает, так это в последние 50 минут, когда кино превращается из супергеройского блокбастера в «День независимости» для мира, который пережил 11 сентября. Шедевром эту часть фильма делает не только виртуозность постановки, но и то, как Снайдер в хаосе спецэффектов не забывает обратить внимание на страдание и героизм обычных людей, попавших из размеренной городской жизни в эпицентр военных действий. Снайдер настолько мощно передал на экране ужас от катастрофического теракта, учиненного инопланетными захватчиками, что в очередной раз вызвал отторжение части аудитории. Но все же это не баг, а фича, тот редкий момент, когда супергеройское кино соприкасается с реальностью.
4. «Хранители» (2009)
«Watchmen»
«Хранители» — странный случай экранизации всеми любимой классики. Это отличное кино — неглупое и запоминающееся. Но параллельно довольно средняя адаптация классического комикса, заметно упростившая идеи Алана Мура. Снайдер, за редкими исключениями, практически покадрово перенес на экраны «Хранителей», но по дороге растерял часть замысла оригинала. И проблема в первую очередь в режиссерском подходе. Особенно это заметно на примере Роршаха, супергероя с фашистскими замашками, в котором отчетливо видны ростки будущего движения альт-райтов. У Мура сложное отношение к своему герою, где‑то между презрением и сочувствием. Но в снайдеровской экранизации на это накладывается еще и грандиозность режиссерского стиля, которая превращает Роршаха из нелепого параноика в крутого антигероя.
С другой стороны, эффектность стиля Снайдера и привлекла многих зрителей. Да, фильм провалился в прокате, однако со временем нашел свою аудиторию. Снайдеровские «Хранители» уже не столько деконструкция, сколько усложненная супергероика. Вслед за нолановской трилогией о Бэтмене они доказали, что жанр может быть разнообразней и интересней, чем предлагали до этого кинематографисты. В конце концов, это именно тот фильм, благодаря которому Снайдер со временем снял свою супергеройскую трилогию DC: продюсер «Человека из стали» Кристофер Нолан настоял на кандидатуре Снайдера в режиссерском кресле, оставшись под впечатлением от «Хранителей».
3. «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)
«Zack Snyder’s Justice League»
Снайдера частенько критикуют за злоупотребление слоу-мо, однако его версия «Лига справедливости» убедительно доказывает мощь режиссерского метода. Кинокритик Мэтт Золлер Сайтц в восторженной рецензии на фильм остроумно сравнил снайдеркат с «Сатанинским танго» Белы Тарра — семичасовым манифестом медленного кино, растворяющим зрителей в изображении. «Лига справедливости» идет поменьше (всего четыре), но добивается схожего эффекта — освежающего на фоне тикток-драматургии современных блокбастеров. Это радикальное авторское высказывание, сделавшее Снайдера одним из главных режиссеров современности.
Окей, но почему же тогда всего третье место? «Лига справедливости» не только снайдеровский магнум опус, но и его лебединая песня в киновселенной DC. К сожалению, режиссер не смог удержаться от того, чтобы на прощание не показать все находки, которые он планировал развить в сиквелах «Лиги». Из‑за этого ближе к финалу кино превращается в праздник фан-сервиса с участием Джокера, Марсианского Охотника и других комикс-героев. Если бы у этого снайдерката был другой снайдеркат, на полчаса покороче, то цены бы этому фильму не было.
2. «Рассвет мертвецов» (2004)
«Dawn of the Dead»
Многие до сих пор считают дебютный фильм Снайдера лучшим в его карьере. Кто‑то идет дальше и называет первые десять минут «Рассвета» лучшей работой Снайдера вообще. Честно говоря, хотелось бы спросить у самого режиссера, не считает ли он такие мнения обидными. В конце концов, Снайдер в «Рассвете» — это еще не совсем тот режиссер, которого мы сейчас знаем. Как бы то ни было, это действительно мощнейший дебют и один из лучших зомби-хорроров в истории, который не стыдно поставить рядышком с великим оригиналом Джорджа А.Ромеро.
Во время выхода фильма многие критики упрекали Снайдера и сценариста Джеймса Ганна в том, что они избавились от антиконсьюмеристского посыла картины Ромеро. Однако это едва ли справедливая претензия. Снайдер и Ганн действительно задвинули критику капитализма на второй план — но только потому, что на ее место пришла рефлексия на тему трагедии 11 сентября 2001 года. Зомби превратились из комичной сатиры на бездумных потребителей в метафору радикального терроризма. Уже в первом фильме Снайдер нашел любимую тему, поставив перед толпой разномастных героев вопрос ребром: сохранить свою индивидуальность, объединив силы с другими людьми, или же раствориться в толпе разъяренных мертвецов.
1. «Запрещенный прием» (2011)
«Sucker Punch»
Снайдер всегда был режиссером, больше ориентированным на киноизображение, чем на драматургию в классическом ее понимании. И до «Лиги справедливости» самым радикальным актом его самовыражения был «Запрещенный прием». Критический и кассовый провал фильма — трагическая глава в биографии Снайдера, который нащупывал новый киноязык, но был вынужден вернуться к более традиционным картинам.
В отличие от нолановского «Начала», с которым «Запрещенный прием» сравнивали из‑за сюжета с несколькими уровнями реальностями, тут совсем нет реальной «реальности». Снайдер не просто так начинает картину с театрального занавеса. Этот абстрактный подход позволил ему превратить сценарную структуру в подобие музыкального альбома, чьи сцены-треки можно слушать и в отрыве от фильма. Нарративная фрагментированность могла развалить кино на части, но его сдерживают узлы концептуальной целостности.
Фильму в свое время серьезно досталось за попытку сделать фем-кино глазами мужчины. Снайдер и впрямь не тянет на «женщину года», как пошутил когда‑то экс-кинокритик «Афиши» Роман Волобуев, — в «Запрещенном приеме» есть место и сексистским штампам, и сексуализации героинь, пусть даже довольно скромной по меркам кино той эпохи и в особенности по меркам Снайдера с его любовью к обнаженному телу: в случайном кадре «300 спартанцев» больше эротического жара, чем во всем «Запрещенном приеме».
Зато Снайдер все прекрасно понимает про гиковский мейл-гейз и пытается деконструировать его, рифмуя эротические танцы и экшн-сцены с героинями в нарядах из аниме. Эти фрагменты — намеренное guilty pleasureС англ. — «постыдное удовольствие».. Снайдер постоянно зачаровывает нас визуальной красотой, чтобы потом напомнить, что ее источник — это абьюз, травма и эксплуатация.
И даже если удачность подхода фильма к фем-теме — вопрос дискуссионный, «Запрещенный прием» все равно остается трогательным и печальным гимном фантазии. Снайдер демонстрирует освободительную силу воображения, с помощью которой можно построить личный сейф-спейс и даже помочь другим, но в то же время напоминает о ее ограничениях. В наше неспокойное время, когда люди ищут утешение от окружающей боли и жестокости в эскапизме, это высказывание все еще остается актуальным — в самом смелом, безумном и личном фильме этого бесстрашного режиссера.