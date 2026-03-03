54 классных подарка на 8 Марта до 5000 рублей: маме, подруге, коллеге

Подарки для мамы
Что может украсить ее домашнее пространство, напоминая о вас? Диффузор в виде нежного букета цветов, свеча, мгновенно создающая атмосферу уюта, или эстетичная тарелка, превращающая любое блюдо в праздничное. А термотушь для ресниц, которая не осыпается и не размазывается, и маска для восстановления волос — приятный символ проявления вашей заботы.
До 1500
До 3000
Еще семь подарков, которые тронут материнское сердце и обеспечат вашему любимому человеку необходимые минуты отдыха: набор травяных чаев «Забота», роскошная чайная пара из костяного фарфора, тканевые маски с модным ингредиентом — полинуклеотидами, которые питают и освежают кожу. А если вы хотите сделать маме оригинальный подарок в виде впечатлений, лучшее решение — билеты на концерт классической музыки.
До 5000
Косметика — беспроигрышный вариант подарка. Пусть вашим навигатором станут слова на упаковке: «антиэйдж», «увлажнение» и «пептиды». Патчи гарантируют сияние глаз минимум на месяц, а в коробочке с кремом для лица Last Tango, Superbanka она найдет автограф актрисы Анны Михалковой, участвовавшей в разработке формулы средства. Для мам, которые ценят радости и пряности, мы включили в подборку красивые баночки специй и солнечную подставку для десертов.
Подарки для коллеги
До 1500
Тюльпаны к 8 марта — всегда хорошая идея, а если еще в форме чайной пары, которая будет радовать глаз на рабочем столе — вообще отлично. В этой подборке недорогих подарков — все, что поможет друллеге взбодриться в начале рабочего дня, замедлиться в перерыве и расслабиться после.
До 3000
Универсально, но с индивидуальным подходом — подумайте, как ваша коллега любит проводить свободное время и выберите самый подходящий из этих вариантов: подарочный сертификат на велнес-активности от спорта до маникюра, косметичка для путешествий, книга о женщинах в искусстве, платок-твилли и дымка для волос для долгих весенних прогулок.
До 5000
Что можно подарить коллеге на 8 марта, чтобы это выглядело как готовый упакованный презент, выбранный с заботой и участием? Фарфоровый сервиз, диффузор популярной парфюмерной марки, шелковый платок с авторским принтом или свечу необычной формы, — листайте в поисках нужного.
Подарки для подруги, сестры или девушки
До 1500
Подарки, которые заставят улыбнуться: яркие кисти для макияжа, бомбочка для ванны в виде лапки или бокал в форме «пьяной» ромашки. Мелочь, а приятно.
До 3000
Многие девушки действительно любят те самые конфеты со вкусом райского наслаждения, дополните их пеной для душа «Рафаэлло» в виде взбитых сливок — и оригинальный подарок готов. Или отметьте Международный женский день вместе, подарив подруге два билета на концерт женского стендапа — вот уж где настоящая girl power. Еще одним милым подарком станет серьга в форме нерпы, чьи ласты складываются в сердечко. Украшение разработано вместе с фондом «Озеро Байкала» и 10% с каждой его покупки отправляется на реализацию программы по научным исследованиям и сохранению уникального байкальского тюленя.
До 5000
Правильное очищение и интенсивное увлажнение — база в уходе за кожей. Поэтому вы точно не промахнетесь, купив такую косметику в симпатичных наборах. Хорошим подарком подруге, погруженной в велнес-культуру, станут лимфодренажные бьюти-находки: гаджет для самомассажа и целый набор косметики для подтянутого овала лица. Для гедонистки по жизни советуем присмотреться к парфюму с ароматом солнечной магнолии и украшению в виде цветка. Пикник Афиши нескромно считаем одним из главных событий приближающегося лета: дарите билет своей бести или сразу покупайте парный — до 14 марта при оформлении заказа можно выбрать акцию «Вместе» и получить скидку 10%.